Спалах коронавірусу у Першотравенську: встановлені понад 550 контактних осіб

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

71 людина підписав згоду на самоізоляцію

У Першотравенську Дніпропетровської області поліція спільно з лікарями встановила 556 контактних осіб, після спалаху коронавіруса у місті. Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Як зазначили правоохоронці, 71 людина вже підписав згоду на самоізоляцію, з іншими проводяться роз'яснювальні бесіди.

"На сьогодні встановлені всі 556 осіб, які перебували на навчанні у біблійній школі і які могли контактувати з хворими коронавірусом. 71 людина вже підписали інформаційне згоду і знаходяться на самоізоляції. Це жителі міст Тернівка, Петропавлівка та Першотравенськ. З іншими можливими контактами поліцейські проводять бесіди про необхідність дотримуватися умов самоізоляції і стежити за власним самопочуттям", - відзначили в поліції.

Зазначимо, 7 квітня в Першотравенську підтвердили 15 нових випадків зараження за добу. Всього в місті станом на 8 квітня COVID-19 зафіксовано у 21 людини.

Раніше в Дніпропетровській обласній раді повідомляли, що причиною спалаху коронавіруса в Першотравенську стало зібрання баптистів, куди з'їхалися кілька сотень людей з різних міст і країн. 8 квітня в облраді уточнили, що мова йде про "Міжнародному біблійному коледжі" при християнської церкви "Нове покоління".