Це рішення було прийнято після розгляду матеріалів про звільнення суддів з посад за загальними обставинами

Вища рада правосуддя (ВРП) схвалила звільнення десятьох суддів. Про це повідомляє прес-служба Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП.

Як повідомляється, розглянувши матеріали про звільнення суддів з посад за загальними обставинами, ВРП ухвалила звільнити у зв'язку з поданням заяв про відставку:

Наталію Булавіну з посади судді Краснодонського міськрайонного суду Луганської області

Валерія Дюбіна з посади судді Краснодонського міськрайонного суду Луганської області

Юрія Мацюка з посади судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області

Геннадія Корчевного з посади судді апеляційного суду міста Києва

Олега Мулявку з посади судді Радехівського районного суду Львівської області

Володимира Єременка з посади судді Баришівського районного суду Київської області

Ірину Іванову з посади судді Жовтневого районного суду міста Харкова

Нагадаємо, що раніше Вища рада правосуддя схвалила звільнення Михайла Ротмістренка з посади судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області через керування автомобілем у стані алкогольного спяніння.