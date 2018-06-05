Це рішення було прийнято після розгляду матеріалів про звільнення суддів з посад за загальними обставинами
Вища рада правосуддя (ВРП) схвалила звільнення десятьох суддів. Про це повідомляє прес-служба Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП.
Як повідомляється, розглянувши матеріали про звільнення суддів з посад за загальними обставинами, ВРП ухвалила звільнити у зв'язку з поданням заяв про відставку:
Наталію Булавіну з посади судді Краснодонського міськрайонного суду Луганської області
Валерія Дюбіна з посади судді Краснодонського міськрайонного суду Луганської області
Юрія Мацюка з посади судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області
Геннадія Корчевного з посади судді апеляційного суду міста Києва
Олега Мулявку з посади судді Радехівського районного суду Львівської області
Володимира Єременка з посади судді Баришівського районного суду Київської області
Ірину Іванову з посади судді Жовтневого районного суду міста Харкова
Нагадаємо, що раніше Вища рада правосуддя схвалила звільнення Михайла Ротмістренка з посади судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області через керування автомобілем у стані алкогольного спяніння.