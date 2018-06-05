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ВРП схвалила звільнення десятьох суддів

НовиниСуспільство    05.06.2018 - 21:23
Фото: Вища рада правосуддя (РБК-Україна)
Фото: Вища рада правосуддя (РБК-Україна)

Це рішення було прийнято після розгляду матеріалів про звільнення суддів з посад за загальними обставинами

Вища рада правосуддя (ВРП) схвалила звільнення десятьох суддів. Про це повідомляє прес-служба Управління інформації та забезпечення комунікаційної діяльності ВРП.

Як повідомляється, розглянувши матеріали про звільнення суддів з посад за загальними обставинами, ВРП ухвалила звільнити у зв'язку з поданням заяв про відставку:

Наталію Булавіну з посади судді Краснодонського міськрайонного суду Луганської області

 Валерія Дюбіна з посади судді Краснодонського міськрайонного суду Луганської області

 Юрія Мацюка з посади судді Славутського міськрайонного суду Хмельницької області

 Геннадія Корчевного з посади судді апеляційного суду міста Києва

 Олега Мулявку з посади судді Радехівського районного суду Львівської області

Володимира Єременка з посади судді Баришівського районного суду Київської області

 Ірину Іванову з посади судді Жовтневого районного суду міста Харкова

Нагадаємо, що раніше Вища рада правосуддя схвалила звільнення Михайла Ротмістренка з посади судді Ужгородського міськрайонного суду Закарпатської області через керування автомобілем у стані алкогольного спяніння.

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Теги публікації: Суд  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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