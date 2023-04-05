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Во всем виноваты США. Путин снова отличился циничным заявлением о войне против Украины

Фото: российский диктатор Владимир Путин (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российский диктатор Владимир Путин в очередной раз отличился циничным заявлением. В этот раз агрессор обвинил США в начале войны РФ против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Путина на церемонии вручения верительных грамот послам.

Он отметил, что на данный момент отношения России и США переживают глубокий кризис.

"Использование США в своей внешней политике таких инструментов, как поддержка так называемых "цветных революций", поддержка "госпереворота" в Киеве в 2014 году, в конечном итоге и привела к сегодняшнему "украинскому кризису" и дополнительно внесла свой негативный вклад в деградацию российско-американских отношений", - сказал диктатор.

Напомним, ранее Путин заявлял, что нынешние международные проблемы якобы начались после развала СССР.

Кроме того, диктатор допустил распад Российской Федерации.

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