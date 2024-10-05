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По всему городу. СБУ проводит мероприятия по безопасности в Сумах

Фото: мероприятия по безопасности в Сумах проводит СБУ 5 октября (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталия Гурковская

Служба безопасности Украины (СБУ) проводит мероприятия по безопасности в Сумах 5 октября. Они ведутся по всему городу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности проводит контрразведывательные (безопасные) мероприятия на территории г. Сумы. К ним присоединены Национальная полиция, военная служба правопорядка в ВСУ и Национальная гвардия", - говорится в сообщении.

Как отмечается, действия правоохранителей охватывают весь город.

"Цель - предотвращение и нейтрализация угроз разведывательно-подрывной деятельности против нашего государства, предупреждение провокаций и повышение безопасности граждан в условиях российской вооруженной агрессии против Украины", - добавляют в ведомстве.

 

Что предполагается

Сотрудники СБУ предупреждают, что во время проведения возможны ограничения прохода и проезда по улицам, проверка документов граждан и осмотр автомобилей.

"В случае возникновения обоснованных подозрений в отношении отдельных лиц может проводиться их дополнительная проверка", - объясняют в СБУ.

Кроме того, осуществляется осмотр территории и помещений общего пользования для выявления запрещенных предметов.

"СБУ просит граждан с пониманием отнестись к возможным неудобствам и должным образом реагировать на законные действия и требования правоохранителей, иметь с собой документы, удостоверяющие личность, соблюдать режим комендантского часа", - просят в спецслужбе.

Мероприятия по безопасности СБУ

СБУ постоянно проводит мероприятия по безопасности в том или ином регионе. Часто такие действия помогают выявить, например, российских агентов.

Так, недавно в Донецкой области был задержан агент военной разведки РФ. Предатель разведывал боевые позиции Сил обороны на Покровском направлении.

Кроме того, СБУ поймала дезертира-предателя. Он перешел на сторону врага и корректировал удары россиян.

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