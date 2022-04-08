Слідом за США і ЄС. Британія ввела санкції проти дочок Путіна і Лаврова

Великобританія ввела санкції проти двох дочок президента РФ Володимира Путіна. Також до списку санкцій потрапила дочка міністра закордонних справ РФ Сергія Лаврова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС Великобританії.

У МЗС заявили, що Катерині Тихоновій, Марії Воронцовій і Катерині Винокур буде заборонений в'їзд на територію Сполученого Королівства, а також всі їхні активи, що знаходяться в Британії, будуть заморожені.

"Наш безпрецедентний пакет санкцій б'є по еліті та їх сім'ям, в той час, як російська економіка деградує в таких масштабах, яких Росія не бачила з часів розпаду Радянського Союзу. Але ми повинні зробити більше", - заявила глава МЗС Британії Ліз трас.