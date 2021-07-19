Українців планують вакцинувати в аеропортах та на кордоні
Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потрібно створювати пункти щеплення на прикордонних пунктах пропуску. Це дозволить провакцинувати українців, які повертаються додому з-за кордону.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.
Пропозицію щодо відкриття нових пунктів вакцинації від коронавірусу глава уряду висловив під час селекторної наради з президентом України.
"Потрібно розгорнути пункти щеплення в аеропортах та наземних пунктах пропуску й максимально проводити вакцинацію... Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх охочих", - сказав Шмигаль.
Наразі щеплення від коронавірусу можна отримати у кабінеті щеплення при медзакладі або в центрі масової вакцинації.
Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я також запропонували почати вакцинацію від коронавірусу в аптеках.