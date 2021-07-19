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Українців планують вакцинувати в аеропортах та на кордоні

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Україна, Понеділок 19 липня 2021 18:39
Українців планують вакцинувати в аеропортах та на кордоні Фото: українців можуть почати щеплювати в аеропортах (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що потрібно створювати пункти щеплення на прикордонних пунктах пропуску. Це дозволить провакцинувати українців, які повертаються додому з-за кордону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс президента.

Пропозицію щодо відкриття нових пунктів вакцинації від коронавірусу глава уряду висловив під час селекторної наради з президентом України.

"Потрібно розгорнути пункти щеплення в аеропортах та наземних пунктах пропуску й максимально проводити вакцинацію... Вакцини в Україні достатньо для того, щоб щепити всіх охочих", - сказав Шмигаль.

Наразі щеплення від коронавірусу можна отримати у кабінеті щеплення при медзакладі або в центрі масової вакцинації.

Нагадаємо, у Міністерстві охорони здоров'я також запропонували почати вакцинацію від коронавірусу в аптеках.

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Вакцинація Коронавірус Кабінет Міністрів України Денис Шмигаль аэропорт кордон
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