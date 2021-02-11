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ЄС звинуватив Британію у невиконанні угоди про Brexit

Новость на русском → Брюссель, Четвер 11 лютого 2021 09:58
ЄС звинуватив Британію у невиконанні угоди про Brexit Фото: прапори Британії та ЄС (колаж РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Європейський союз звинувачує Велику Британію в невиконанні угод про Brexit. Зокрема, у недотриманні угоди про контроль за переміщенням товарів і людей між Північною Ірландією та іншими частинами Сполученого Королівства.

Про це повідомляє DPA.

Міністр кабінету міністрів Британії Майкл Гоув надіслав відповідний лист віце-президенту Європейської комісії Марошу Шефчовичу. Крім питання Північної Ірландії, він розкритикував дезінформацію трейдерів і відсутність доступу до митних даних для представників ЄС.

Зазначимо, протокол Північної Ірландії забезпечує рух товарів між державою ЄС Ірландією і Північною Ірландією, що входить до складу Сполученого Королівства. Мета - уникнути утворення жорсткого кордону, який може привести до загострення старих конфліктів.

Нагадаємо, 24 грудня Британія і ЄС досягли згоди щодо торговельної угоди щодо Brexit. Сторони домовилися зберегти безвізовий режим і не вводити квоти та тарифи в торговельній сфері.

Додамо, що Європарламент має намір ратифікувати торговельну угоду між Британією та ЄС на плановій сесії у березні.

Водночас Шотландія на тлі угоди по Brexit знову заговорила про незалежність.

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