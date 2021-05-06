ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Британія направила два бойових катери до острова Джерсі через погрози Франції

Новость на русском → Джерсі, Четвер 06 травня 2021 09:03
Британія направила два бойових катери до острова Джерсі через погрози Франції Фото: патрульні катери Британії попрямували до острова Джерсі (facebook.com/theministryofdefence)
Автор: Ігор Литвиненко

Великобританія направила до острова Джерсі два патрульних катери Королівського флоту для захисту. На такі заходи Лондон пішов після погроз Франції про блокаду острова.

Про це повідомляє BBC.

Напруженість між Британією і Францією виникли після того, як після Brexit відбулися зміни щодо права рибальства. Влада Джерсі ввели нові правила, згідно з якими французькі оператори човнів повинні показати історію рибальства в цьому районі. В іншому випадку їм не буде надано ліцензію.

У підсумку ліцензії на проведення рибної ловлі надали 41 французькому судну, які займалися рибальством не менше 10 днів протягом 12 місяців за останні три роки. При цьому у Франції заявили, що до судів також висувалися додаткові вимоги, які не узгоджувалися і не обговорювалися.

Міністр морського судноплавства Франції Анник Жирарден заявила, що Париж готовий відключити острів Джерсі від електропостачання, якщо французькому риболовного флоту не дадуть доступ до вод в цьому районі.

На тлі цього глава рибальства регіону Нормандія Димитрій Рогофф заявив, що 100 французьких рибальських суден відправляться в порт Джерсі в рамках протесту проти нових правил рибальства. Французькі суду погрожують заблокувати гавань Сент-Геліер.

За інформацією The Guardian, в середу і четвер до острову направлять два патрульних катери HMS Severn і HMS Tamar. Вони озброєні гарматами, призначеними для захисту від швидко рухаються штурмових кораблів, і двома кулеметами на палубі.

Відзначимо, острів Джерсі є найбільшим Нормандські островом, який залежний від Британської корони. Він знаходиться в 22 км від Франції.

Нагадаємо, після Brexit сторони домовилися поступово скорочувати квоти країн Євросоюзу на вилов риби в британських водах. Очікується, що частка європейських рибалок в загальному улові знизиться до 25%.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Політика Франція Великобритания рыбаки Brexit
NEWS
У Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти
У Кличка розповіли, чи готується він йти в президенти
DAILY
Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Приборкання норовливого. Чому у владі знову заговорили про відставку Кличка