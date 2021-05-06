Британія направила два бойових катери до острова Джерсі через погрози Франції
Великобританія направила до острова Джерсі два патрульних катери Королівського флоту для захисту. На такі заходи Лондон пішов після погроз Франції про блокаду острова.
Про це повідомляє BBC.
Напруженість між Британією і Францією виникли після того, як після Brexit відбулися зміни щодо права рибальства. Влада Джерсі ввели нові правила, згідно з якими французькі оператори човнів повинні показати історію рибальства в цьому районі. В іншому випадку їм не буде надано ліцензію.
У підсумку ліцензії на проведення рибної ловлі надали 41 французькому судну, які займалися рибальством не менше 10 днів протягом 12 місяців за останні три роки. При цьому у Франції заявили, що до судів також висувалися додаткові вимоги, які не узгоджувалися і не обговорювалися.
Міністр морського судноплавства Франції Анник Жирарден заявила, що Париж готовий відключити острів Джерсі від електропостачання, якщо французькому риболовного флоту не дадуть доступ до вод в цьому районі.
На тлі цього глава рибальства регіону Нормандія Димитрій Рогофф заявив, що 100 французьких рибальських суден відправляться в порт Джерсі в рамках протесту проти нових правил рибальства. Французькі суду погрожують заблокувати гавань Сент-Геліер.
За інформацією The Guardian, в середу і четвер до острову направлять два патрульних катери HMS Severn і HMS Tamar. Вони озброєні гарматами, призначеними для захисту від швидко рухаються штурмових кораблів, і двома кулеметами на палубі.
Відзначимо, острів Джерсі є найбільшим Нормандські островом, який залежний від Британської корони. Він знаходиться в 22 км від Франції.
Нагадаємо, після Brexit сторони домовилися поступово скорочувати квоти країн Євросоюзу на вилов риби в британських водах. Очікується, що частка європейських рибалок в загальному улові знизиться до 25%.