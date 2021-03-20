Слідом за Байденом: Аваков назвав Путіна вбивцею

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков слідом за президентом США Джо Байденом назвав президента РФ Володимира Путіна вбивцею. Він заявив, що це стало зрозуміло ще в 2014 році.

Водночас Аваков зазначив, що слова Байдена можуть стати початком нової "холодної війни".

"Для нас немає питання, чи вбивця Путін. Свою відповідь ми отримали ще у 2014 році. За даними ООН, на Донбасі загинуло 13 200 людей, в тому числі 3 тисячі мирних жителів. За нашими даними, ці цифри значно більші. Звісно, що всі б лишилися живими, аби Путін не ввів свої війська… Путін – убивця, для нас це вже навіть не питання", - сказав Аваков.

Зазначимо, президент США Джо Байден назвав Путіна вбивцею і пообіцяв, що Росія відповість за втручання в американські вибори 2020 року. Розвідка США раніше опублікувала доповідь, в якій говориться, що Російська Федерація намагалася втрутитися в вибори в США.

Після цього Путін відповів Байдену і побажав йому "бути здоровим" та сказав, що "хто обзивається, той сам так називається".

У новому випуску ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера" 19 березня гості студії - Арсен Аваков, Максим Степанов, Віталій Кличко, Андрій Садовий та інші - обговорюють новий локдаун у Києві та інших містах України. Крім того, говорять про можливі наслідки заяви Байдена про Путіна. Також в ефірі покажуть ексклюзивний репортаж з операційної, де проводиться трансплантація донорських органів.



Нагадаємо, у попередньому випуску "Свободи слова Савіка Шустера" кияни розповіли, планують вакцинуватися від коронавірусу.



Також відомі лікарі Віктор Петров та Аліса Гріщенкова розповіли про загострення ситуації з кількістю захворілих на COVID-19 у західних областях України.



Крім того, секретар РНБО України Олексій Данілов відверто розповів про загострення ситуації на Донбасі та розслідування щодо причетних до підписання Харківських угод.



А перед цим голова Державної податкової служби Олексій Любченко шокував заявою про масштаби тіньової економіки України.