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Одна смерть | Чотири життя. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера

Новость на русском → П'ятниця 19 березня 2021 13:36

- Ексклюзивний репортаж з операційної. Трансплантація донорських органів в ефірі.

- Чи готові українці до донорства?

- Новий локдаун: міста на межі?

- Байден та «вбивця» Путін: на які наслідки чекати?

Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.

Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.

Гості студії:

Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;

Борис Тодуров, заслужений лікар України, директор Інституту серця;

Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів України, доктор медичних наук;

Владислав Закордонець, завідувач відділення трансплантації нирки Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова;

Тарас Гуров, завідувач відділення хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, лікар вищої категорії;

Ігор Русанов, завідувач відділення трансплантації та ендокринної хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук;

Оксана Дмитрієва, народний депутат, «Слуга Народу», заступник голови Комітету ВРУ з питань здоров'я нації;

Ірина Заславець, голова ГО «Всеукраїнська платформа донорства «iDonor»;

Любомир Миколишин, віддав органи мами для трансплантації 4 людям;

Сергій Ганзя, чекає на трансплантацію легень;

Віталій Кличко, міський голова Києва;

Андрій Садовий, міський голова Львова;

Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;

Гарік Корогодський, бізнесмен, співвласник торгівельного центру.

Вони говорять, а вирішує народ.

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