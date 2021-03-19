Одна смерть | Чотири життя. Сьогодні в 21.00 в Свободі слова Савіка Шустера
- Ексклюзивний репортаж з операційної. Трансплантація донорських органів в ефірі.
- Чи готові українці до донорства?
- Новий локдаун: міста на межі?
- Байден та «вбивця» Путін: на які наслідки чекати?
Чим насправді дихає країна – у “Свободі слова Савіка Шустера” в п'ятницю о 21:00.
Дивіться на телеканалі “Україна” та в інтернеті @shusteronline.
Гості студії:
Арсен Аваков, міністр внутрішніх справ України;
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України;
Борис Тодуров, заслужений лікар України, директор Інституту серця;
Сергій Дубров, президент Асоціації анестезіологів України, доктор медичних наук;
Владислав Закордонець, завідувач відділення трансплантації нирки Національного інституту хірургії та трансплантології ім.О.О.Шалімова;
Тарас Гуров, завідувач відділення хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, лікар вищої категорії;
Ігор Русанов, завідувач відділення трансплантації та ендокринної хірургії Запорізької обласної клінічної лікарні, кандидат медичних наук;
Оксана Дмитрієва, народний депутат, «Слуга Народу», заступник голови Комітету ВРУ з питань здоров'я нації;
Ірина Заславець, голова ГО «Всеукраїнська платформа донорства «iDonor»;
Любомир Миколишин, віддав органи мами для трансплантації 4 людям;
Сергій Ганзя, чекає на трансплантацію легень;
Віталій Кличко, міський голова Києва;
Андрій Садовий, міський голова Львова;
Ігор Терехов, в.о. міського голови Харкова, секретар Харківської міської ради;
Гарік Корогодський, бізнесмен, співвласник торгівельного центру.
Вони говорять, а вирішує народ.