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Слідом за банками. "Дія" потрапила під кібератаку

Автор: Дмитрий Кузнецов

Портал "Дія" потрапив під кібератаку 15 лютого слідом за банками. Хакери спробували зламати сайт близько 20: 00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міністра цифрової трансформації Михайла Федорова.

"Приблизно о 20:00, за банками, потужна DDoS-атака почалася і на портал "Дія", що було очікувано", - написав Федоров.

За його словами, атака почалася з Росії та Китаю. Фахівці порталу припинили її, але потім вона відновилася, але вже з Чехії та Узбекистану. Федоров зазначив, що на момент порталу обрушувалося близько 600 тисяч пакетів шкідливого трафіку за секунду.

"І знову було "відбито". Для користувачів дії атака залишилася непомітною", - додав Федоров.

Співзасновник Монобанку Олег Гороховський своєю чергою повідомив, що Ddos-атака йде на всі українські банки з різною результативністю. За його словами, хакери спробували атакувати "Альфа-банк" та А-банк.

Він зазначив, що кілька хвилин тому почали надходити масовані запити з Нідерландів. Гороховський попередив, що якщо "потужно штормитиме", то доведеться тимчасово відключити "зовнішній світ" і залишити лише Україну.

Нагадаємо, потужна кібератака на українські банки розпочалася ввечері 15 лютого. Спочатку повідомлялося про проблеми з роботою банкоматів, терміналів та POS-терміналів "Ощадбанку".

РБК-Україна зібрало все, що відомо про DDoS-атаку на цей момент.

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