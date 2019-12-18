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ТСК з розслідування вбивства Шеремета створять у січні

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Зараз готуються документи

Тимчасова слідча комісія (ТСК) Верховної ради з питань розслідування справи вбивства журналіста Павла Шеремета може запрацювати в січні 2021 року. Про це в коментарі РБК-Україна повідомив голова комітету ВР з питань правоохоронної діяльності Денис Монастирський.

За його словами, зараз в парламенті збирають документи для створення ТСК.

"Йдеться про створення Спеціальної депутатської слідчої комісії, щоб вона розібралася в цій справі. Зараз готуються документи. Я думаю, якщо підготуються документи, то в січні-місяці питання буде винесено у зал", - розповів Монастирський.

Також нардеп повідомив журналістам, що у депутатів є багато питань щодо розслідування справи.

"З того, що я почув, залишилося достатньо питань, які, я сподіваюсь, що ТСК зможе дослідити. Багато бачимо нестикувань в тих матеріалах, які були озвучені на прес-конференції", - додав він.

Раніше повідомлялося, що підозрюваний у причетності до вбивства Шеремета ветеран Андрій Антоненко відмовляється давати свідчення у справі.

Нагадаємо, 12 грудня затримали трьох підозрюваних у вбивстві Павла Шеремета. Затриманими виявилися троє ветеранів війни на Донбасі. За даними слідства, організатором групи був Андрій Антоненко, до якого пізніше приєдналися Юлія Кузьменко та Яна Дугарь.

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