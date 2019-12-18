ВСК по расследованию убийства Шеремета создадут в январе

Временная следственная комиссия (ВСК) Верховной рады по вопросам расследования дела убийства журналиста Павла Шеремета может заработать в январе 2020 года. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщил глава комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский.

По его словам, сейчас в парламенте собирают документы для создания ВСК.

"Идет речь о создании Специальной депутатской следственной комиссии, чтобы она разобралась в этом деле. Сейчас готовятся документы. Я думаю, если подготовятся документы, то в январе-месяце вопрос будет вынесен в зал", - рассказал Монастырский.

Также нардеп сообщил журналистам, что у депутатов есть много вопросов относительно расследования дела.

"Из того, что я услышал, осталось достаточно вопросов, которые я надеюсь, что ВСК сможет исследовать. Много видим несостыковок в тех материалах, которые были озвучены на пресс-конференции", - добавил он.

Ранее сообщалось, что подозреваемый в причастности к убийству Шеремета ветеран Андрей Антоненко отказывается давать показания по делу.

Напомним, 12 декабря задержали трех подозреваемых в убийстве Павла Шеремета. Задержанными оказались трое ветеранов войны на Донбассе. По данным следствия, организатором группы был Андрей Антоненко, к которому позже присоединились Юлия Кузьменко и Яна Дугарь.