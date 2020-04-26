У ТСК назвали причину пожежі на складах боєприпасів у Балаклії

Пожежа на складах боєприпасів у Балаклії (Харківська область) сталася через вибух закладених в землю підривних зарядів. Про це повідомив член тимчасової слідчої комісії та народний депутат Давид Арахамія у Facebook.

За словами Арахамії, експертиза встановила, що причиною одного з перших вибухів, який і спровокував пожежу, був підрив спеціальних зарядів. В результаті вибуху утворилася величезна воронка. Загалом було виявлено близько 10 подібних воронок.

"Її результати (експертизи - ред.) показали, що "воронка в районі перших вибухів утворилась внаслідок фугасної дії направленого вибуху заглибленого в ґрунт заряду бризантної вибухової речовини, до складу якої входили тринітротолуол (тротил), гексоген, тетранітропентаеритрит (ТЕН), що є характерним для підривних зарядів кумулятивно-фугасного принципу дії. Судячи з розміру воронки, для цього в землю мало бути закладено два ряди кумулятивно-фугасних зарядів по п’ять штук у кожному. Це приблизно 760 кілограмів вибухівки, якщо вести мову про, наприклад, КФЗ-1", - розповів нардеп.

Крім того, за матеріалами слідства, на момент вибуху в районі Балаклії не було жодних літальних апаратів, що виключає версію про підрив складів за допомогою безпілотника.

"Зрозуміло, що закласти стільки кумулятивно-фугасних зарядів неможливо так, щоб це ніхто не побачив. При цьому, їх встановлення потребує спеціальних знань та навичків. Це дає підстави припускати, що все робилося в умовах очевидності для військовослужбовців частини та не за один день. Але в матеріалах справи цього немає, а ті, хто вели розслідування, за дивним збігом обставин, після цього отримали підвищення по службі", - додав він.

Арахамія зазначив, що 17 січня ТСК звернулася до генерального прокурора щодо передачі справи для розслідування іншому органу слідства. Водночас голові СБУ направили лист про встановлення розбіжностей між версіями слідчих та реальними обставинами. Однак, як стверджує нардеп, звернення ТСК залишилися без уваги.

"До 1 травня згідно з законом ТСК має надати повний звіт. Але оскільки за цей час ми встигли повноцінно розслідувати вибухи лише на одному з 5 об’єктів і частково почали Калинівку, ми будемо наполягати на продовженні роботи ТСК ще на 6 місяців", - наголосив Арахамія.

Також, як додав нардеп, завтра відбудеться розширений брифінг ТСК щодо питання пожежі на складах у Балаклії.

Нагадаємо, 23 березня 2017 року в Балаклії спалахнула пожежа на складах боєприпасів, в результаті чого відбулося детонування. Тоді прокуратура кваліфікувала справу як диверсію. Військовий прокурор Анатолій Матіос повідомляв, що незадовго до пожежі поблизу військових складів був помічений безпілотник.