ТСК у справі Гандзюк проведе виїзні засідання у квітні

Засідання перенесли на квітень, оскільки у березні нардепи зайняті у виборчому процесі

Временная следственная комиссия Верховной рады по делу Екатерины Гандзюк и по вопросам расследования нападений на активистов планирует в апреле провести 2 выездных заседания. Об этом сообщил глава комиссии, народный депутат Борислав Береза, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, первое заседание должно состояться в Северодонецке по делу убитого депутата Сергея Самарского. А второе заседание по нападениям на активистов планируется в Харькове.

"Кто за то, чтобы в середине апреля сделать выездное заседание в Северодонецке по делу Самарского. Кто за? Единогласно. Второй вопрос, можем ли мы уже после второго тура (выборов президента, - ред.) сделать выездное заседание в Харькове?.. В конце апреля провести заседание ВСК в Харькове. Единогласно. Дату мы определим позже", - сообщил Береза.

В свою очередь первый вице-спикер Верховной рады Ирины Геращенко объяснила, что выездные заседания ВСК необходимо отложить на апрель, ведь в марте депутаты заняты в избирательном процессе.

"Теоретически мы можем планировать все, что угодно. Но ближайшая несессионная неделя является последней неделей перед выборами. Поэтому депутаты могут быть завязаны на работе в избирательном процессе", - сообщила Геращенко.

Напомним, Рада ранее 28 февраля 2019 года продолжила работу ВСК по расследованию убийства херсонской активистки Екатерины Гандзюк и нападений на других общественных активистов.

Как писало РБК-Украина ранее, Шевченковский районный суд Киева продлил срок досудебного расследования по делу об убийстве Екатерины Гандзюк до 3 июля 2019 года.

Добавим также, генеральный прокурор Юрий Луценко заявлял, что ВСК Рады не передавала Генеральной прокуратуре и Службе безопасности Украины никакой официальной информации по делу об убийстве херсонской активистки Гандзюк.