По всей Украине тревога, взлетел российский МиГ-31К

Воздушная тревога была объявлена сначала в Киеве, затем "покраснели" все области Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной угрозе на всей территории Украины. Зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с российского аэродрома Моздок (Северная Осетия).

Украинцев призывают не игнорировать воздушную тревогу из-за угрозы запуска ракет.

Карта воздушных тревог по состоянию на 11:45

Чем опасен МиГ-31К

Напомним, что МиГ-31К является носителем аэробаллистической ракеты "Кинжал". Эту ракету тяжело сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Последняя атака дронов

Этой ночью оккупанты выпустили по Украине 14 "Шахедов" и две ракеты Х-59. Силы ПВО сбили 9 беспилотников.

В Криворожском районе из-за атаки без света почти 15 тысяч человек, также обесточены две котельные. После обстрела в Кривом Роге ввели аварийные отключения света.