По всей Украине сегодня могут ввести графики отключения света: названо пиковое время

"Сегодня вечером с 18.00 до 23.00 возможно ограничение бытовых и промышленных потребителей по всей Украине. Ограничения будут равномерно распределены по всем областям", - говорится в сообщении.

Энергетики отмечают, что информация о том, как именно будут действовать графики отключений в каждой области, будет обнародована на официальных страницах местных облэнерго.

"Причина - дефицит электроэнергии в энергосистеме. Он возник из-за новых повреждений оборудования украинских электростанций, нанесенных российскими ударами. Особенно тяжелая ситуация ожидается сегодня с 18:00 до 23:00", - подчеркнули в компании.

Массированный обстрел энергетики Украины 8 мая

В ночь на 8 мая оккупанты выпустили более 50 ракет и 20 "шахедов" по энергетической инфраструктуре сразу в шести регионах - во Львовской, Винницкой, Полтавской, Кировоградской, Запорожской, Ивано-Франковской областях.

Это уже пятый массированный удар по энергетике Украины, начиная с 22 марта. В частности, повреждения получили тепло и гидроэлектростанции. Также российские "шахеды" повредили оборудование одного из объектов "Укрэнерго" в центральном регионе. Пока потребители в этом регионе заживлены резервными схемами.

Напомним, в конце апреля сообщалось, что с 24 февраля российские войска уже 180 раз обстреляли ТЭС в Украине. В частности, только за месяц, с конца марта до конца апреля, станции были атакованы около 20 раз.

Отметим, с конца марта российские войска устроили уже пять массированных атак по энергетике Украины. А именно: