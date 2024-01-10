По всей Украине воздушная тревога, взлетел МиГ-31К

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Киеве и всех областях в 7:58.

Воздушные силы ВСУ сообщили о ракетной опасности по всей Украине. Известно, что зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка (Нижнегородская область).

Украинцев призывают не игнорировать воздушные тревоги.

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В 8:49 Воздушные силы ВСУ сообщили об отбое угрозы из-за МиГ-31К. По Украине отменили воздушную тревогу.

Карта воздушных тревог по состоянию на 8:05

Угроза МиГ-31К

Следует отметить, что МиГ-31К является носителем аэробалистической ракеты "Кинжал". Эту ракету трудно сбивать из-за ее траектории движения.

До весны 2023 года украинские военные не сбивали "Кинжалы". Однако в мае силы ПВО впервые уничтожили российский "Кинжал" с помощью комплекса Patriot, предоставленного Украине партнерами.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отмечал, что Россия с начала полномасштабного вторжения запустила по Украине 63 аэробалистические ракеты "Кинжал". Украина сбила 25 таких ракет.

Напомним, что последний раз россияне выпустили "Кинжалы" 2 января. Во время масштабного обстрела Украины оккупанты выпустили по Украине 99 ракет разных типов и 35 дронов-камикадзе. Силам ПВО удалось уничтожить все беспилотники и 72 ракеты, в том числе и 10 "Кинжалов".