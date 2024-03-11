По всей Украине объявили воздушную тревогу: в России взлетел МиГ-31К

Как отметили военные, МиГ-31К взлетел с аэродрома “Саваслейка”, который находится в Нижегородской области.

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Украинцев призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги.

Обновлено 19:20

Отбой воздушной тревоги.

Удары по Украине

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину при помощи своих ракет и дронов-камикадзе. В частности, для ударов они используют гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые запускает МиГ-31К.

Подобные ракеты украинские защитники уже сбивали при помощи зенитного ракетного комплекса Patriot, который нашей стране предоставили западные союзники.

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Вячеславу Агееву. Его подразделение впервые уничтожило гиперзвуковую российскую ракету "Кинжал".