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По всей Украине объявили воздушную тревогу: в России взлетел МиГ-31К

Иллюстративное фото: по всей Украине объявили воздушную тревогу (wikipedia.org)
Автор: Иван Носальский

Во всех регионах Украины сегодня, 11 марта, вечером объявили воздушную тревогу. Ее причиной стал взлет российского истребителя МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог и Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

Как отметили военные, МиГ-31К взлетел с аэродрома “Саваслейка”, который находится в Нижегородской области. 

Фото: карта воздушных тревог (скриншот)

Украинцев призывают не игнорировать сигнал воздушной тревоги. 

Обновлено 19:20

Отбой воздушной тревоги. 

Удары по Украине

Напомним, российские оккупанты регулярно пытаются атаковать Украину при помощи своих ракет и дронов-камикадзе. В частности, для ударов они используют гиперзвуковые ракеты "Кинжал", которые запускает МиГ-31К. 

Подобные ракеты украинские защитники уже сбивали при помощи зенитного ракетного комплекса Patriot, который нашей стране предоставили западные союзники. 

Ранее стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский присвоил звание Героя Украины подполковнику Вячеславу Агееву. Его подразделение впервые уничтожило гиперзвуковую российскую ракету "Кинжал".

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Воздушные силы УкраиныВойна России против УкраиныВоздушная тревога