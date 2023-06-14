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По всей Украине объявили воздушную тревогу: в сети пишут о взлете МиГ-31К

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Среда 14 июня 2023 20:29
По всей Украине объявили воздушную тревогу: в сети пишут о взлете МиГ-31К Фото: по всей Украине объявили воздушную тревогу (facebook.com Сергій Крук)
Автор: Иван Носальский

В Киеве и всех областях Украины сегодня, 14 июня, вечером объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Обновлено 20:45

В Украине начали объявлять отбой воздушной тревоги.

По состоянию на 20:23 тревога объявлена во всех регионах Украины.

По всей Украине объявили воздушную тревогу: в сети пишут о взлете МиГ-31КФото: карта воздушных тревог (скриншот)

При этом в Киевской городской государственной администрации призвали мирных жителей пройти в укрытие.

Мониторинговые каналы пишут о взлете МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".

Ночной удар по Украине

Напомним, россияне последние полтора месяца значительно усилили попытки ударов по Украине. Для атак они используют ракеты и дроны "Шахед" иранского производства.

В частности, сегодня враг выпустил по Украине 10 ракет и 10 беспилотников. Бойцам ВСУ удалось сбить три ракеты и девять БПЛА.

Одна ракета ударила по Одессе. В результате инцидента погибли три человека, еще более десяти - получили ранения.

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Война России против Украины воздушная тревога
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