По всей Украине объявили воздушную тревогу: в сети пишут о взлете МиГ-31К
В Киеве и всех областях Украины сегодня, 14 июня, вечером объявили воздушную тревогу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено 20:45
В Украине начали объявлять отбой воздушной тревоги.
По состоянию на 20:23 тревога объявлена во всех регионах Украины.
Фото: карта воздушных тревог (скриншот)
При этом в Киевской городской государственной администрации призвали мирных жителей пройти в укрытие.
Мониторинговые каналы пишут о взлете МиГ-31К, который может нести гиперзвуковые ракеты "Кинжал".
Ночной удар по Украине
Напомним, россияне последние полтора месяца значительно усилили попытки ударов по Украине. Для атак они используют ракеты и дроны "Шахед" иранского производства.
В частности, сегодня враг выпустил по Украине 10 ракет и 10 беспилотников. Бойцам ВСУ удалось сбить три ракеты и девять БПЛА.
Одна ракета ударила по Одессе. В результате инцидента погибли три человека, еще более десяти - получили ранения.
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