По всей Украине аварийные отключения света: сколько будут продолжаться

Как заявили в ведомстве, контролируемые графики отключения будут применяться с 6:40 до 09:00. Энергопитание объектов критической инфраструктуры не ограничивается.

"Причина – увеличение дефицита электроэнергии вследствие роста потребления из-за похолодания на фоне последствий российских обстрелов", – пояснили в "Укрэнерго".

Также сегодня с 00.00 до 24.00 для промышленных потребителей будут действовать графики ограничения мощности.

Отключение света в Украине

Накануне вечером по всей территории Украины были введены аварийные отключения света. Как позже объяснил председатель правления НЭК "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий, это связано с похолоданием и тем, что украинцы стали использовать обогреватели.

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