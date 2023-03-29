По всей Украине до +5, но в одном регионе - до +10. Синоптик дала прогноз на сегодня

"На юге и крайнем востоке теплее, +5...+9 градусов, в Луганской области до +10 градусов", - рассказала она.

При этом, по словам синоптика, существенных осадков не предполагается, потому что "циклон с атмосферными фронтами пойдет дальше".

"Лишь на севере есть вероятность небольшого снега, а на крайнем востоке - небольшого дождя. И все", - добавила Диденко, отметив, что северо-западный ветер останется порывистым, с периодическими штормовыми порывами.

Погода в Киеве

Как рассказала синоптик, в столице днем без существенных осадков, разве что в отдельных районах будет летать небольшой снег. Будет порывистый холодный ветер.