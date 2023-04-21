По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

Обновлено 00:18

Корреспонденты РБК-Украина сообщают о взрывах в Славянске.

По состоянию на 00:15 карта тревог выглядит следующим образом:

Что известно об угрозе

По данным мониторинговых групп, был зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ. Он является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить.

Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать и российские истребители Су-30СМ.