По всей территории Украины объявлена воздушная тревога

В ночь на 21 апреля на всей территории Украины была объявлена масштабная воздушная тревога. В то же время, мониторинговые группы фиксируют взлет российской авиации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Обновлено 00:18
Корреспонденты РБК-Украина сообщают о взрывах в Славянске.
По состоянию на 00:15 карта тревог выглядит следующим образом:
По данным мониторинговых групп, был зафиксирован взлет МиГ-31К ВВС РФ. Он является потенциальным носителем гиперзвуковой ракеты Х-47м2 "Кинжал", которую наши средства ПВО не могут перехватить.
Кроме того, МиГ-31К могут сопровождать и российские истребители Су-30СМ.
Напомним, что 18 апреля в Херсоне раздались взрывы.
В тот же день взрывы раздавались и в Снегиревке Николаевской области.
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