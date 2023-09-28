По всей РФ на учениях будут имитировать мобилизацию и военное положение

Российская Федерация впервые в истории страны проведет массовые учения по гражданской обороне. Во время учений россияне хотят имитировать введение военного положения и ядерный взрыв.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

По данным российских СМИ, масштабная тренировка, согласно указу главы Роспотребнадзора Анны Поповой, назначена на 3 октября. Как указано в документе, в условиях расшатывания общепризнанных норм и принципов международного права возрастает опасность вооруженных конфликтов с участием ядерных государств, в том числе вблизи границ России.

Как пройдут обучение

По легенде учений, в России завершилась всеобщая мобилизация, в отдельных регионах введено военное положение, а также возможны возникновение зон радиоактивного загрязнения, полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70% жилого фонда.

В мероприятии должны принять участие все ответственные - от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций.

В то же время исключением будут власти ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

По данным источников российского издания, ранее подобные учения проводились в разных регионах в разные дни. Однако единовременная тренировка, в которой должны принять участие все регионы России, проводится впервые. Кроме того, ранее в легенде не было упоминаний о мобилизации.

Как пояснил анонимный источник, "легенды меняются и обычно подгоняются под современные реалии".

Мобилизация в РФ

Заметим, что, несмотря на то, что в России до сих пор не объявлено военное положение, а война россиянам подается как "СВО", в РФ уже второй год идет активная мобилизация.

Напомним, недавно в Генеральном штабе ВСУ заявили, что во время новой волны мобилизации Россия хочет призвать от 400 до 700 тысяч человек. Причем она коснется Чечни и временно оккупированных территорий Украины.

Недавно мы сообщали, что Россия приступила к принудительной мобилизации местного населения на временно оккупированных территориях Запорожской области.

Также ранее издание "Важные истории" сообщило, что мобилизованные россияне гибнут на войне в Украине в среднем через четыре - пять месяцев после получения повестки, а каждый пятый оккупант - не прожил и двоих.

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