На все виды транспорта? Когда во Львове появится единый проездной абонемент и какова цена

С какого числа могут заработать абонементы и сколько стоить

После заседания исполнительного комитета Львовского городского совета (которое состоялось сегодня, 30 мая 2025 года) Забарило рассказал, что "была заложена основа" для запуска единого абонемента на все виды транспорта.

"Чтобы можно было с 1 июля этого года уже запускать единый абонемент", - уточнил чиновник.

Стоит отметить, что согласно опубликованному 24 апреля проекту решения исполнительного комитета ЛГС:

полная стоимость долгосрочного абонемента на 30 дней может составлять 900 гривен;

стоимость студенческого абонемента на 30 дней может быть при этом 450 гривен.

Речь идет об абонементах на услуги по перевозке пассажиров электрическим и автомобильным пассажирским транспортом на маршрутах общего пользования во Львовской городской территориальной общине.

Ожидается, что в течение срока своего действия они будут предоставлять гражданам право на проезд во всем городском пассажирском транспорте общего пользования, независимо от:

формы собственности предприятия-перевозчика;

вида транспорта;

номера маршрута.

Забарило сообщил также, что в последнее время перевозчикам удалось существенно усилить работу общественного транспорта.

"Мы хотим сохранить положительную динамику развития и увеличения выпусков общественного транспорта", - отметил директора департамента городской мобильности и уличной инфраструктуры ЛГС.

В завершение он рассказал, что "за предыдущий год было обновлено - со стороны частных перевозчиков - 80 единиц подвижного состава".

"И частными перевозчиками взято на себя обязательство, что в этом 2025 году будет также обновлено около 55 единиц подвижного состава... Это - низкопольный подвижной состав с кондиционерами, который повысит уровень комфорта для пассажиров", - подытожил эксперт.