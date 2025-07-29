Не все это знают: вот что полезно сделать после приема пищи

Снижает уровень сахара в крови

Диетолог Крисси Кэрролл рассказала, что быстрая прогулка после еды может помочь предотвратить резкое повышение уровня сахара в крови.

Физические упражнения после еды улучшают гликемический индекс и снижают уровень сахара в крови после еды у людей с диабетом и без него.

Прогулка умеренной интенсивности продолжительностью всего 20 минут после еды может уменьшить гликемическую реакцию и снизить уровень глюкозы.

Для достижения наилучших результатов начинайте ходьбу как можно скорее после еды.

Ходьба запускает пищеварительную систему

Если вы часто испытываете вздутие живота после еды, то прогулка может быть полезной.

Ходьба может помочь стимулировать пищеварительную систему, потенциально уменьшая распространенные проблемы, такие как вздутие живота и запор.

Исследования показали, что короткая 10-15-минутная прогулка после еды связана с улучшением желудочно-кишечного комфорта, включая уменьшение вздутия живота и боли в животе.

Улучшается кровообращение

Кардиолог Кунал Лал сказал, что движение тела помогает улучшить кровообращение.

Каждый раз, когда вы занимаетесь физическими упражнениями, в частности ходьбой, кровоток обычно перенаправляется преимущественно к конечностям и скелетным мышцам для оптимальной перфузии.

Перфузия, то есть процесс доставки кислорода и питательных веществ через кровь к тканям и органам, помогает им правильно функционировать и оставаться здоровыми. В конце концов, это улучшает кровообращение в организме.

Снижает кровяное давление

Ходьба является эффективным способом снижения артериального давления. Например, исследование, проведенное среди людей с гипертонией, обнаружило значительное снижение давления после одного года привычной ходьбы.

Даже те, кто имел резистентную гипертензию, то есть их состояние плохо реагирует на типичные медикаментозные методы лечения, также почувствовали улучшение.

Клинически доказано, что быстрая ходьба в течение не менее 30 минут пять дней в неделю снижает вес, что, в свою очередь, может значительно улучшить артериальное давление.

Способствует потере веса

Ходьба после еды - это низконапряженная и стабильная форма физических упражнений, которая может способствовать похудению и поддержанию веса. Чтобы похудеть, вы должны иметь дефицит калорий. Поэтому добавление прогулки в ежедневный распорядок может помочь достичь этой цели.

Даже небольшое количество аэробной активности - всего 30 минут в неделю может привести к незначительному снижению массы тела, обхвата талии и жировых отложений у взрослых с избыточным весом или ожирением.

Повышается настроение

Физические упражнения повышают уровень серотонина и дофамина, а также стимулируют высвобождение эндорфинов, что помогает улучшить настроение и способствовать положительным эмоциям.

Любые физические упражнения, в частности ходьба, могут помочь улучшить настроение и уменьшить стресс. Выработка привычки во время приема пищи позволит вам включить в свой день больше физической активности, которая повышает счастье.

Если длинная прогулка невозможна, попробуйте разбить ее на несколько 15-минутных в течение дня.