RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Все слова "взвешенные и обдуманные". Макрон объяснил заявление по отправке военных в Украину

Фото: французский президент Эммануэль Макрон (Getty Images)
Автор: Карина Левицкая

Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что "каждое слово", которое он говорит о войне в Украине, является "взвешенным".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.

На днях французский президент заявил, что отправка западных войск в Украину "не исключена", подчеркнув при этом, что консенсуса по этому вопросу нет. 

"Это достаточно серьезные темы. Каждое мое слово на эту тему является взвешенным, продуманным и обдуманным", - заявил Макрон сегодня.

Однако реагируя на данное заявление французского президента, ряд европейских стран, включая Германию, Польшу, Италию и Чехию, а также Соединенные Штаты Америки, категорически отвергли идею введения наземных войск.

Напомним, мы писали, что премьер Франции Габриэль Атталь рассказал для чего нужны иностранные военные в Украине.

Предыстория

Напомним, 26 февраля в Париже состоялась рабочая встреча около 20 европейских лидеров. Участники конференции обсудили способы противостояния России и возможные пути помощи Украине в противостоянии агрессору в контексте обострения ситуации на фронте за последние недели.

В частности, на саммите президент Франции Эммануэль Макрон не исключил, что НАТО введет войска для помощи Украине. Главная проблема, по его словам, в том, что пока консенсуса по этому вопросу нет.

В свою очередь, министр иностранных дел Франции Стефан Сежурне объяснил, какие операции могут совершать иностранные военные в Украине.

Однако против отправления войск НАТО или ЕС в Украину выступил канцлер Германии Олаф Шольц, Чехия и Польша также не рассматривают такую возможность.

Категорическим был и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, заявив, что планов размещения боевых войск НАТО на территории Украины нет.

Детальнее о реакции других лидеров и о том, готовятся ли партнеры задействовать свои армии, - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
ФранцияВойна России против Украины