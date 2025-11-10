Все деньги идут на войну? Правительство РФ вынужденно поднимает налоги в стране, - разведка

Правительство России вынужденно повышает налоги, надеясь таким образом увеличить рост бюджетных поступлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Службы внешней разведки Украины.
"Запланированное повышение ставки НДС в РФ с 1 января 2026 года до 22% вряд ли обеспечит ожидаемый рост бюджетных поступлений. По оценкам, в 2026 году доходы от НДС будут меньше на 6,1 млрд долларов, чем прогнозирует минфин РФ", - говорится в сообщении СВР.
Отмечается, что повышение налога будет иметь ряд побочных эффектов. Ожидается снижение внутреннего спроса, что сократит поступления от акцизов и пошлин. Более высокие цены уменьшат доходы предприятий, фонд оплаты труда и налоговые платежи с доходов населения.
Кроме того, уменьшение дивидендов для частных и государственных акционеров приведет к убыткам отдельных компаний, а регионы потеряют значительную часть доходов.
Рост НДС только усилит инфляционное давление и заставит Центробанк РФ удерживать высокую учетную ставку еще как минимум два квартала. Это повысит стоимость государственных заимствований: минфину придется размещать облигации под большую доходность, что увеличит расходы на обслуживание долга и уменьшит чистый фискальный эффект от реформы.
При этом, ставка в 22% сделает российский НДС одним из самых высоких в мире - больше только в Венгрии (27%) и нескольких странах Северной Европы.
Данное решение свидетельствует о дефиците бюджетных ресурсов, вызванном ростом военных расходов и сокращением экспортных доходов. В результате Россия столкнется с дальнейшим углублением экономического кризиса, расширением теневого сектора и еще более дорогими кредитами для бизнеса и госкомпаний.
Ранее в разведке отмечали, что экономика РФ достигла точки, когда даже официальная статистика не способна скрыть глубину кризиса.
По данным СВР, суммарная прибыль российских предприятий за январь-август 2025 года сократилась на 8,3%. Это свидетельствует о стремительном сворачивании бизнес-активности.
Несмотря на попытки властей демонстрировать "экономическую стабильность", по оценкам аналитиков, Россия сейчас тратит на войну против Украины около половины государственного бюджета, что только углубляет внутренний кризис.