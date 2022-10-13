"Все дороги почти перерезаны". Оккупанты жалуются на новое окружение, - перехват ГУР

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГУР Минобороны Украины .

Оккупант в разговоре с женой рассказывает, что их батальон выдвинули на передовую, а там они попали в полуокружение. Командование российской армии запретило им отступать и приказало ждать подкрепление.

"Нас на передовую выдвинули, у нас тут п*здец. Держим оборону, кроме нас никто, сказали бл*дь. Надо потерпеть пока придет подкрепление. Подкрепление пока не готово. Мы в полуокружении почти, так что смотри, связи может не быть", - говорит российский военный.

Также он жалуется, что от его батальона почти ничего не осталось.