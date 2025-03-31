Чествование жертв войны. В Киеве о минуте молчания будут информировать рекламные носители

О минуте молчания будут напоминать рекламные носители

Власти Киева попросили владельцев рекламных экранов и носителей, в частности в метро, информировать о минуте молчания.

Специальный совет утвердил единый дизайн такого объявления. Большинство операторов рекламы уже поддержали инициативу, и к ним могут присоединиться другие.

Напомним, что в январе этого года Киевсовет официально утвердил инициативу напоминания киевлянам и гостям города о начале минуты молчания.

Единый дизайн объявления о начале минуты молчания (визуализация: Киевский городской совет)

Депутат Киевского городского совета, председатель Координационного совета Виктория Муха сообщила, что утвержденный шаблон объявления есть в свободном доступе на сайте Киевсовета. Все, кто хочет присоединиться к акции чествования даже в других городах, могут скачать шаблон.

"Это важный жест благодарности и уважения к нашим погибшим героям. Ежедневная минута молчания напоминает о цене свободы, которую платит Украина, за право существовать. Убеждена, что такие мероприятия объединяют нацию и формируют национальную память", - добавила Муха.

Также она отметила, что городской совет имеет широкую поддержку среди рекламных операторов по этой инициативе.

"Это свидетельствует о единстве столичной громады в сохранении памяти о Защитниках и Защитницах, которые отдали жизнь в войне за независимость, и гражданских, погибших от действий России", - подчеркнула депутат.

Минута молчания в Киеве

В этом году Киевский городской совет утвердил перечень мероприятий по проведению ежедневной минуты молчания. Они включают: