В Алмати більше 3000 "злочинців" затримані, 26 ліквідовані, - МВС Казахстану

Міністерство внутрішніх справ Казахстану вперше опублікувало дані про жертви з боку протестувальників. Також стало відомо, скільки учасників протестів в Алмати отримали поранення і були заарештовані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на державний канал " Хабар 24 ".

"Відомство повідомляє про 18 жертв. Ще 748 поліцейських і військовослужбовців Нацгвардії постраждали", - йдеться в повідомленні.

Також повідомляється про ситуацію з боку силовиків.

"Всього затримано більше трьох тисяч злочинців. Ліквідовано - 26, ще 18 озброєних терористів поранено", - цитує телеканал МВС.

З боку протестувальників понад 3000 осіб були затримані, 26 - вбиті, а 18 осіб отримали поранення.

"Всі будівлі міських і районних відділень, а також відділень поліції по республіці взяті під контроль", - стверджують у відомстві.

У МВС Казахстану заявили, що в Алмати триває спецоперація по зачистці мегаполісу від "бандитських формувань".

Нагадаємо, що в Алмати не вистачає місць у лікарнях в результаті протестів. Силовики відкривали вогонь по протестувальниках.

Раніше повідомлялося, що учасникам протестів у Казахстані загрожує довічне ув'язнення і позбавлення громадянства. Про це заявили в прокуратурі.