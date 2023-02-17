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Украинская система здравоохранения не подверглась коллапсу, - ВОЗ

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Украина, Пятница 17 февраля 2023 07:05
Украинская система здравоохранения не подверглась коллапсу, - ВОЗ Фото: европейский директор ВОЗ Ганс Клюге (GettyImages)
Автор: Антон Малиновский

Европейский директор Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге во время своего пятого визита в Украину заявил, что система здравоохранения страны не подверглась коллапсу, несмотря на пессимистические прогнозы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Клюге напомнил о "множестве пессимистических" предсказаний в прошлом году, что система здравоохранения в Украине распадется, а также о возможности вспышек Covid-19, туберкулеза и ВИЧ/СПИДа. Однако он отметил, что "всего этого не произошло".

Клюге поблагодарил работников здравоохранения и международных партнеров за то, что система "устойчива и все еще работает". В то же время он отметил, что потери психического здоровья от войны огромны, и международные усилия "необходимо удвоить", чтобы поддержать обучение врачей первичной медико-санитарной помощи на местном уровне.

Визит Клюге в Украину был посвящен поставке "крупнейшей гуманитарной пожертвования организации здравоохранения в ее истории", которая включала 59 автобусов для иммунизации и доставки прививок детям.

Напомним, что по оценкам ВОЗ, четверть населения Украины может страдать от расстройства психического здоровья в связи с продолжающейся уже год российской агрессией.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что кризис в сфере психического здоровья в Украине может повлиять на будущие поколения .

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