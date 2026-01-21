Всемирный экономический форум может переехать из Давоса: в FT узнали возможные локации

Всемирный экономический форум может сменить место проведения и сменить швейцарский Давос на ирландский Дублин, или даже на Детройт в США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times .

По данным источников издания, председатель BlackRock и временный сопредседатель руководящего совета ВЭФ Ларри Финк, частно обсуждал новые варианты локации, включая перенос саммита из Давоса на постоянное место или использование мест проведения на ротационной основе. Среди обсуждаемых мест были Детройт и Дублин.

Отмечается, что Финк хочет изменить форму форума, который подвергся широкой критике как слишком элитарный и оторванный от реальности. По мнению организаторов форума, ВЭФ "перерос" свои возможности.

"ВЭФ должен начать делать что-то новое: появляться - и слушать - в местах, где на самом деле строится современный мир. Давос, да. Но также есть такие места, как Детройт и Дублин, Джакарта и Буэнос-Айрес", - сказал Финк.

Пятидневный саммит регулярно привлекает десятки тысяч участников. Недостаток жилья, расходы на безопасность и ограниченная инфраструктура были признаны организаторами ВЭФ проблематичными.

Ожидается, что прибытие президента США Дональда Трампа еще больше усложнит логистические проблемы, связанные с саммитом.

"Для швейцарского правительства важно, чтобы ВЭФ сохранял прочные связи со Швейцарией", - сообщил один из источников, который добавил, что сохранение его в Европе было приоритетом для многих руководителей высшего руководства форума.