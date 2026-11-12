Во Вселенной может быть еще одно измерение: ученые ищут разгадку темной энергии

Микроскопическое измерение размером с бактерию

В рамках теории струн дополнительные измерения обычно представляют плотно свернутыми и невидимыми. Однако авторы новой модели, построенной на основе слабо связанной теории струн, предложили другой сценарий.

Одно из дополнительных измерений может быть значительно больше, чем считалось - около одного микрона.

В субатомном мире даже микрон - примерно размер бактерии - считается огромным расстоянием. Если скрытое измерение действительно существует, его масштаб может быть промежуточным между миром мельчайших частиц и космическими расстояниями.

Главные особенности предлагаемой модели:

связь между физикой очень маленького и очень большого (UV-IR смешивание);

объяснение малой величины темной энергии без подгонки числовых параметров;

постулат о том, что гравитация кажется слабой из-за ее растекания в пятое измерение.

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Проверка теории и будущие эксперименты

Если скрытое измерение действительно существует, его можно будет обнаружить по необычному поведению гравитации на очень малых расстояниях - примерно от одного микрона.

Это означает, что гипотезу можно проверить не только математическими расчетами, но и с помощью лабораторных экспериментов.

Если опыты подтвердят прогноз ученых, это станет важнейшим доказательством в пользу теории струн. Даже если гипотеза не подтвердится, поиск скрытого измерения поможет лучше понять законы, по которым устроена Вселенная.