RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech

Во Вселенной может быть еще одно измерение: ученые ищут разгадку темной энергии

08:11 12.11.2026 Чт
2 мин
aimg Ольга Завада
Ученые объяснили, куда исчезает темная энергия Вселенной (изображение: РБК-Украина)

Десятилетиями ученые не могут объяснить, почему расчетная сила темной энергии в миллиард раз превышает ту, которую астрономы наблюдают во Вселенной. Чтобы решить эту загадку, физики предложили неожиданную версию.

Об этом пишет РБК-Украина, ссылаясь на исследование, опубликованное на сервере препринтов arXiv.

Микроскопическое измерение размером с бактерию

В рамках теории струн дополнительные измерения обычно представляют плотно свернутыми и невидимыми. Однако авторы новой модели, построенной на основе слабо связанной теории струн, предложили другой сценарий.

Одно из дополнительных измерений может быть значительно больше, чем считалось - около одного микрона.

В субатомном мире даже микрон - примерно размер бактерии - считается огромным расстоянием. Если скрытое измерение действительно существует, его масштаб может быть промежуточным между миром мельчайших частиц и космическими расстояниями.

Главные особенности предлагаемой модели:

  • связь между физикой очень маленького и очень большого (UV-IR смешивание);
  • объяснение малой величины темной энергии без подгонки числовых параметров;
  • постулат о том, что гравитация кажется слабой из-за ее растекания в пятое измерение.

Читайте больше: Разрыв пространства-времени: ученые обнаружили новый способ высвобождения энергии во Вселенной

Проверка теории и будущие эксперименты

Если скрытое измерение действительно существует, его можно будет обнаружить по необычному поведению гравитации на очень малых расстояниях - примерно от одного микрона.

Это означает, что гипотезу можно проверить не только математическими расчетами, но и с помощью лабораторных экспериментов.

Если опыты подтвердят прогноз ученых, это станет важнейшим доказательством в пользу теории струн. Даже если гипотеза не подтвердится, поиск скрытого измерения поможет лучше понять законы, по которым устроена Вселенная.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
ВселеннаяУченые