Почему материя пережила Большой взрыв, а антиматерия исчезла?

По теории Большого взрыва, в начале существования Вселенной должно было образоваться примерно одинаковое количество материи и антиматерии. Когда они сталкиваются, то взаимно уничтожаются, превращаясь в энергию.

Однако на сегодняшний день Вселенная состоит преимущественно из материи: из нее образованы звезды, планеты и все вокруг нас. Почему возникло такое неравновесие, до сих пор остается загадкой.

Руководитель исследования Джеральд Габриэльсе объясняет, что стандартная модель физики не может ответить на этот вопрос. Поэтому ученые исследуют простейшие фундаментальные частицы, чтобы найти возможные пробелы в теории.

Чтобы разобраться в этой проблеме, исследователи решили подробно изучить позитрон - античастицу электрона.

Хранить антиматерию в обычных контейнерах невозможно: при контакте с обычным веществом она сразу уничтожается. Поэтому команда разработала специальную систему, позволяющую удерживать отдельную частицу без физического контакта с поверхностями.

Что сделали исследователи?

Получили позитроны из-за радиоактивного распада натрия-22 и значительно замедлили их движение.

С помощью электрических и магнитных полей удерживали частицу во взвешенном состоянии внутри специальной ловушки со сверхвысоким вакуумом. Благодаря этому позитрон не касался ее стен.

Охладили систему до 300 милликельвинов - это лишь 0,3 градуса выше абсолютного нуля. При такой температуре движение позитрона в магнитном поле удалось перевести в самое низкое возможное квантовое состояние.

Так учёные создали установку, которую назвали "однопозитронным квантовым циклотроном". Она позволяет детально изучать свойства отдельной частицы антиматерии.

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Как эксперимент может изменить представление о физике?

С помощью точно настроенных микроволн исследователи научились управлять энергией позитрона и наблюдать, как он переходит с одного квантового уровня на другой.

Это открывает путь к чрезвычайно точному измерению его магнитного момента - характеристики, описывающей, как частица ведет себя в магнитном поле.

Предыдущие эксперименты команды ученых уже позволили измерить магнитный момент электрона с точностью до одной части на 10 триллионов. Теперь ученые хотят провести аналогичное измерение для позитрона.

Согласно теории магнитные моменты электрона и позитрона должны быть одинаковыми по величине, но противоположными по направлению.

Если измерение обнаружит хотя бы малейшую разницу между ними, это станет свидетельством того, что современная физика не учитывает чего-то важного.

Такое открытие могло бы заставить ученых пересмотреть фундаментальные законы, основанные на физике XXI века.