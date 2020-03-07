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СКУ закликав владу уникати політично вмотивованого правосуддя

Новини » Політика     07.03.2020 - 11:03
СКУ закликав владу уникати політично вмотивованого правосуддя
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

В СКУ вважають, що українська держава ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів

Світовий конгрес українців (СКУ) закликає президента України Володимира Зеленського та новий уряд уникати політично вмотивованого правосуддя, дотримуючись принципів верховенства права, курсу реформ та євроатлантичного напряму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт СКУ.

"Українська держава ризикує втратити підтримку міжнародних партнерів, якщо її політичні лідери перестануть дотримуватися принципу верховенства права, будуть використовувати правосуддя у політичних цілях та не зможуть повноцінно впровадити необхідні демократичні та економічні реформи", - йдеться в заяві.

В конгресі вважають, що обрані та призначені державні діячі мають продовжувати позитивний курс реформ, дотримуючись верховенства права, поважаючи права людини та уникаючи політично мотивованого правосуддя.

Окрім того, у заяві зазначається, що Світовий конгрес українців докладає всіх зусиль для посилення України як успішної, демократичної, європейської держави.

"Ми стоїмо з народом України, який захищає свою територіальну цілісність і суверенітет в ході триваючої російської військової, політичної та економічної агресії. Світовий конгрес українців продовжить стежити за діяльністю політичних лідерів, щоб переконатися в дотриманні принципу верховенства права та у подальшій успішній реалізації євроатлантичного вектора розвитку України", - наголосили в СКУ.

Як писало РБК-Україна, раніше Світовий конгрес українців та світова українська діаспора висловили стурбованість через політичні переслідування п'ятого президента Петра Порошенка, розслідування вбивства Павла Шеремета та кількох законодавчих ініціатив.

У The New York Times зазначили, що кримінальні провадження проти Петра Порошенка мають ознаки політично мотивованої помсти з боку Володимира Зеленського, який таким чином наслідує Віктора Януковича.

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