Світовий конгрес українців зробив заяву через переслідування Порошенко

Фото: Петро Порошенко (Віталій Носач, РБК-Україна)

Українська діаспора висловила стурбованість з приводу ситуації в Україні

Світовий конгрес українців (СКУ) та світова українська діаспора висловили стурбованість через політичні переслідуваня п'ятого президента Петра Порошенка, розслідування вбивства Павла Шеремета та кількох законодавчих ініціатив. Про це йдеться на сайті Конгресу.

"Будь-які розслідування повинні проходити в повній відповідності з нормами чинного законодавства, а не направлятися політичними рішеннями. Це першочергові завдання для утвердження міжнародного іміджу України як правової держави, адже кожен громадянин України має право на законну захист та справедливий суд", - сказано в повідомленні.

Окремо в Конгресі відзначили заклопотаність призначенням колишнього адвоката Віктора Януковича Олександра Бабікова заступником директора Державного бюро розслідувань.

"СКУ поділяє думку значної частини світового українства про неприпустимість такого призначення через очевидний конфлікт інтересів Олександра Бабікова, а також через фактичного нівелювання значення та здобутків Революції Гідності. СКУ сподівається на перегляд рішення за цим призначенням, закликає провести повторний прозорий конкурс на посаду та оприлюднити повну інформацію про хід такого конкурсу, не допускаючи дій і рішень, які знищують репутацію ДБР та викликають стурбованість щодо можливості реваншу антидемократичних сил в Україні", - зазначили в Конгресі.

Також там висловили стурбованість законопроектом про боротьбу з дезінформацією, запропонований Міністерством культури, молоді та спорту України.

"Запропонований законопроект передбачає надмірне державне регулювання, контроль та потенційну цензуру в ЗМІ, може створити основу для політично мотивованих маніпуляцій, і негативно вплинути на професійне саморегулювання журналістів. СКУ підкреслює важливість боротьби з дезінформацією, особливо в умовах російської агресії. Однак цього не можна робити за рахунок свободи ЗМІ, впливу держави на медіаконтент і спроб державного регулювання журналістської діяльності в країні", - сказано в повідомленні.

Також в СКУ згадали про припинення роботи англомовної, арабської та кримськотатарської редакції UATV.

"Донесення правдивої інформації до якомога більшого кола держав світу, в тому числі через український телеканал іномовлення UATV англійською, арабською та кримськотатарською мовами, є однією з головних завдань для протидії дезінформації на глобальному рівні", - сказали в СКУ.

Крім того, в Конгресі розкритикували законопроект про земельну реформу в Україні.

"Світовий Конгрес Українців закликає забезпечити належні консультації, відповідний аналіз та дотримання необхідних процедур перед прийняттям пакету законодавства щодо земельної реформи в Україні. СКУ наполягає на необхідності прийняття ретельно підготовлених, збалансованих і справедливих рішень, спрямованих на розвиток повноправних, ефективних, гідних і дбайливих господарів своєї землі", - зазначили в СКУ.

"СКУ продовжує моніторинг ситуації і процесів в Україні, активно співпрацюючи з українським урядом, міжнародними організаціями, дипломатичними місіями і всіма представниками громадянського суспільства. В рамках такої співпраці з 28 по 31 січня відбудеться робочий візит в Україну першого віце-президента СКУ Романова, під час якого будуть проведені консультації з ключовими партнерами з усіх вищенаведених питань. Світове українство й надалі активно долучається до розвитку програми реформ в Україні і готове надавати подальшу підтримку на цьому шляху", - зазначив президент СКУ Павло Грод.

Як раніше писав РБК-Украина, адвокати п'ятого Петра Порошенка подають 14 позовів про відшкодування моральної шкоди проти слідчих Державного бюро розслідувань, Національної поліції і службових осіб Національного антикорупційного бюро.