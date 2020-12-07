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Давоський форум через пандемію перенесли до Сінгапура

Давос, Понеділок 07 грудня 2020 17:59
Давоський форум через пандемію перенесли до Сінгапура
Фото: форум з Давосу переносять до Сінгапура (wbur.org)
Автор: РБК-Україна

Всесвітній економічний форум (ВЕФ) у 2021 році через пандемію COVID-19 пройде в Сінгапурі, а не в швейцарському Давосі. Карантинні обмеження в Швейцарії не дозволять провести захід у цій країні.

Про це повідомив президент Давоського форуму Борге Бренд, передає Reuters.

"Правління ухвалило сьогодні дуже важливе рішення про перенесення Спеціального щорічного зібрання 2021 року до Сінгапура (13-16 травня)", - повідомив Бренд.

Він також уточнив, що форум планувався в Люцерні цієї весни.

"На жаль, поточна ситуація з COVID-19 в Європі робить малоймовірним, що ми зможемо створити необхідні умови для забезпечення здоров'я і безпеки наших співробітників та учасників... Сінгапур успішно впорався з пандемією", - сказав він.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Всесвітній економічний форум перенесли на літо 2021, однак точної дати не називали.

Раніше також стало відомо, що Раду асоціації Україна-ЄС перенесли на лютий. Зустріч була запланована на 8 грудня, але в Брюсселі діють жорсткі карантинні обмеження, які не дозволять провести захід такого рівня. Сторони погодилися провести зустріч у лютому, щоб забезпечити фізичне участь делегацій.

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