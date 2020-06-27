Світовий банк виділив Україні 350 млн доларів кредиту

Рада виконавчих директорів Світового банку ухвалила рішення про виділення Україні 350 млн доларів кредиту. Перший транш піде на економічне відновлення, підтримку реформ і пом'якшення наслідків пандемії COVID-19.

Про це йдеться в повідомленні на сайті банку.

За словами директора Світового банку у справах Білорусі, Молдови та України Арупа Бенерджі, 350 млн доларів виділяється на підтримку державного бюджету.

"Світовий банк вітає зобов'язання уряду щодо реформ, спрямованих для підготовки економіки до відновлення зокрема, суттєві кроки, зроблені для зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель і збільшення виплат вразливим групам населення похилого віку", - додав він.

Крім того, у банку відзначають реформу газового сектору України шляхом створення незалежного оператора ГТС, а також прийняття закону про відкриття ринку сільськогосподарських земель.

Також повідомляється, що загалом в рамках цієї програми буде два транші. Другий буде спрямований на підтримку подальшої земельної реформи та збільшенням пенсійних виплат.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк виділить Україні 1 млрд доларів до кінця року, а перший транш у 350 млн очікується в липні.

У травні Україна і Світовий банк підписали угоду на 135 млн доларів, гроші підуть на сферу охорони здоров'я.