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Україна та Світовий банк підписали угоду на 135 млн доларів

Новини » Політика     15.05.2020 - 17:23
Україна та Світовий банк підписали угоду на 135 млн доларів
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

Частина отриманих коштів піде на протидію коронавірусу

Україна отримає 135 млн доларів від Світового банку на додаткове фінансування спільного проекту щодо поліпшення сфери охорони здоров'я. Відповідна угода була підписана 15 травня Міністерством охорони здоров'я України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Міністерства фінансів України у Facebook.

За даними Мінфіну виділені Світовим банком кошти підуть на додаткове фінансування проекту "Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей". Частину отриманих коштів, а саме 35 млн доларів, спрямують на заходи посилення захисту населення та протидії поширенню коронавірусу.

"Іншу частину коштів буде використано на закупівлю сучасного обладнання для відділень екстреної (невідкладної) медичної допомоги та посилення спроможності лікарень надавати якісну допомогу при інсультах в регіонах України, а також на інші заходи в рамках впровадження реформи системи охорони здоров’я та зміцнення потенціалу НСЗУ", - заявили в Мінфіні.

Україна та Світовий банк підписали угоду на 135 млн доларів

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Світовий банк схвалив додаткове фінансування для України в розмірі 150 млн доларів. Додаткове фінансування надається в рамках проекту соціальної підтримки українців. допомога розрахована на українські сім'ї з низьким рівнем доходу.

Також РБК-Україна писало, що Світовий банк погодився виділити Україні додаткові кошти на підтримку медичної галузі. Україна в рамках спільного проекту мала отримати додаткові 35 млн доларів.

Автор: Дмитро Левицький

Теги Новини України Всемирный банкМіністерство фінансів УкраїниМінстерство охорони здоров'я Українифінанси
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