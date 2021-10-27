Всесвітній банк призупинив фінансову допомогу Судану

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Всесвітнього банку Девіда Малпасса.

"Всесвітній банк призупинив виплати по всіх своїх операціях у Судані у понеділок та припинив обробку будь-яких нових операцій. Я дуже стурбований недавніми подіями та їх негативним впливом на соціально-економічний розвиток країни", - написав Малпасса.

Відзначимо, що внаслідок військового переворту, в Судані оголосили надзвичайний стан й було розпущено уряд.