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Всесвітній банк призупинив фінансову допомогу Судану

Автор: Сергій Пишкін

Світовий банк призупинив виплати Судану після військового перевороту. Продовжує спостерігати й оцінювати ситуацію в країні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт президента Всесвітнього банку Девіда Малпасса.

"Всесвітній банк призупинив виплати по всіх своїх операціях у Судані у понеділок та припинив обробку будь-яких нових операцій. Я дуже стурбований недавніми подіями та їх негативним впливом на соціально-економічний розвиток країни", - написав Малпасса.

Відзначимо, що внаслідок військового переворту, в Судані оголосили надзвичайний стан й було розпущено уряд.

Нагадаємо, що РБК-Україна розкривало подробиці військового переворту в Судані.

Також РБК-Україна розповідало про те, що в країні скасували усі авіарейси.

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СуданВсемирный банк