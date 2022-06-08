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Світовий банк схвалив фінансову допомогу Україні на 1,5 млрд доларів

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Середа 08 червня 2022 01:12
Світовий банк схвалив фінансову допомогу Україні на 1,5 млрд доларів Фото: Світовий банк схвалив фінансову допомогу Україні на 1,5 млрд доларів (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Світовий банк схвалив виділення Україні фінансової підтримки в розмірі 1,49 млрд доларів. Зазначена сума є частиною пакета допомоги в розмірі 4 млрд доларів,

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Ці кошти містять надані Британією, Нідерландами, Литвою, Латвією та низкою інших країн кредитні гарантії.

У банку зазначили що гроші будуть спрямовані, зокрема, "на виплату зарплат державним службовцям і працівникам соціальної сфери".

Президент Світового банку Девід Мелпас зазначив, що банк "працює з країнами-донорами з метою виділення фінансової підтримки" Україні, а також вживає заходів, щоб "допомогти забезпечити українцям доступ до послуг у сфері охорони здоров'я, освіти та соціального захисту".

Раніше в Кабміні України розповіли, куди підуть гроші.

Нагадаємо, на початку травня глава Мінфіну оголосив про майже пів мільярда в євровалюті від міжнародних донорів. Це кошти від Сполучених Штатів, Норвегії та Австрії.

В Україну 29 квітня надійшло грантове фінансування у розмірі 88,5 млн євро. Ці кошти були надані з цільового фонду донорів Світового банку в рамках програми Другої позики на політику розвитку у сфері економічного відновлення для України.

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