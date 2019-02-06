У Світовому банку констатували сталий підхід України у впровадженні реформ

Світовий банк продовжить підтримувати Україну

Вице-президент Всемирного банка по региону Европы и Центральной Азии Сирил Мюллер отметил, что Украина выходит на устойчивый подход к внедрению реформ. Об этом он заявил во время встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Урядовий портал".

Он отметил, что Всемирный банк продолжит оказывать Украине финансовую поддержку и будет способствовать выполнению правительственных программ.

"Хочу отметить ваше лидерство в достижении многих вещей. В прошлом году правительству пришлось ввести много реформ. Когда мы говорим об отношениях с Украиной, то констатируем смену риторики. Украина выходит на устоявшийся подход во внедрении реформ, и мы продолжаем поддерживать вас. Мы хотим предоставлять не только поддержку финансово, но и способствовать выполнению правительственных программ",- сказал Мюллер.

Гройсман отметил, что поддержка международных партнеров для Украины – это дополнительный стимул для проведения изменений во всех сферах жизни – от формирования благоприятного делового климата и модернизации финансового и энергетического секторов к утверждению новых принципов государственного управления.

Напомним, Совет директоров Всемирного банка на заседании 18 декабря 2018 года одобрил предоставление Украине финансовой гарантии (PBG) на сумму 750 млн долларов.

РБК-Украина писло, что Всемирный банк ухудшил прогноз рост валового внутреннего продукта (ВВП) Украины в 2019 году до 2,9%, в 2020 году - до 3,4%.