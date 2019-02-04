Вселенський патріархат запевнив Порошенка у підтримці України

Порошенко вчора прийняв делегацію Вселенського патріархату

Вселенский патриархат заверил президента Петра Порошенко в постоянной поддержке Украины. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы президента по итогам встречи с делегацией Константинополя.

Сообщается, что митрополит Галльский Эммануил заверил Порошенко в постоянной поддержке Украины и новой Православной церкви со стороны Вселенского патриарха Варфоломея.

"Его Святейшество продвигался в вопросе предоставления автокефалии украинской церкви, потому что народ Украины обратился с просьбой об этом", - отметил он и подчеркнул важность интронизации Епифания.

Эммануил также выразил надежду, что Порошенко посетит Афон и монастырь, где был написан томос об автокефалии Православной церкви Украины.

Напомним, вчера Епифаний официально стал предстоятелем ПЦУ.

После интронизации он отметил, что украинская церковь открыта к сотрудничеству и диалогу.

"Наша церковь открыта к сотрудничеству и диалогу с другими церквями, как в Украине, так и за ее пределами", - отметил предстоятель ПЦУ.