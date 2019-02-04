Вселенський патріархат запевнив Порошенка у підтримці України

Фото: Петро Порошенко і митрополит Гальський Еммануїл (president.gov.ua)

Порошенко вчора прийняв делегацію Вселенського патріархату

Вселенський патріархат запевнив президента Петра Порошенка у постійній підтримці України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію прес-служби президента за підсумками зустрічі з делегацією Константинополя.

Повідомляється, що митрополит Галльський Еммануїл запевнив Порошенка в постійній підтримці України і нової Православної церкви з боку Вселенського патріарха Варфоломія.

"Його Святість просувався в питанні надання автокефалії української церкви, тому що народ України звернувся з проханням про це", - зазначив він і підкреслив важливість інтронізації Епіфанія.

Еммануїл також висловив надію, що Порошенко відвідає Афон і монастир, де було написано томос про автокефалію Православної церкви України.

Нагадаємо, вчора Епіфаній офіційно став предстоятелем ПЦУ.

Після інтронізації він зазначив, що українська церква відкрита до співпраці та діалогу.

"Наша церква відкрита до співпраці та діалогу з іншими церквами, як в Україні, так і за її межами", - зазначив предстоятель ПЦУ.