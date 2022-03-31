Путін переоцінив здатність армії РФ здобути швидку перемогу в Україні, - розвідка Британії

Директор розвідки Великобританії (GCHQ) Джеремі Флемінг заявив, що Володимир Путін переоцінив здатність своїх збройних сил здобути швидку перемогу у війні проти України. Главі Кремля брешуть про провали військової кампанії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Times.

У розпорядженні видання виявилася копія тексту промови Джеремі Флемінга, з якою він повинен виступити в Австралійському національному університеті 31 Березня. Глава британської розвідки розповість про роль найманців та іноземних бойовиків у зміцненні боєздатності російської армії, а також розкриє подробиці військової операції Росії в Україні та торкнеться низки інших питань.

За даними видання, Флемінг розповість, як Путін сильно недооцінив можливості своїх збройних сил, рішучість українського народу і силу реакції Заходу на його вторгнення. У британській розвідці зазначають, що російські війська відмовляються виконувати накази, виводять з ладу техніку і випадково збивають власні літаки.

"Помилки Путіна рівносильні стратегічному прорахунку. Путін переоцінив здатність своїх збройних сил здобути швидку перемогу, а російським солдатам не вистачає зброї і бойового духу", - наводить видання цитату з промови Флемінга.

Крім того, у своєму виступі глава британської розвідки змалює проблеми, що стоять перед російськими військами, в тому числі низький моральний дух, складнощі з логістикою і великі втрати.

"Їх командування і управління в хаосі. Незважаючи на те, що ми вважаємо, що радники Путіна бояться сказати йому правду, масштаби цих помилкових суджень повинні бути кристально ясні режиму. Це стала його особистою війною, за яку розплачуються ні в чому не винні люди в Україні, а у все більшій мірі і прості росіяни", - цитує видання Флемінга.

У промові глави британської розвідки особливе місце приділено Китаю. Очікується, що Флемінг буде критикувати Пекін за те, що він не засудив вторгнення в Україну. Також він вкаже на те, що китайський лідер Сі Цзіньпінь використовує економічну слабкість Росії для посилення глобального впливу Піднебесної.

Флемінг припустить, що Путіна розігрують, оскільки Китай використовує кризу, щоб " скористатися можливістю купити дешеві нафту і газ. Він додасть, що Пекін зберігав відносний спокій, щоб захистити свої амбіції щодо захоплення Тайваню.