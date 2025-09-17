"Все-таки наш человек". Лукашенко объяснил, почему Статкевича снова бросили в тюрьму

По словам Лукашенко, Статкевич на момент освобождения "был уже на грани" и мог "скоро умереть, не дай бог, в тюрьме".

"Ну зачем это нужно? Он хочет быть лидером. Туда зашел, как бы на нейтральную полосу, перешел к литовцам, ребята спросили: "Ты в Беларусь хочешь? Ты же в тюрьму..." (Статкевич ответил - ред.): "Пойду в тюрьму". Ну, хорошо. Забрали его. Не бросить же его. Все-таки наш человек", - заявил он.

При этом белорусский диктатор не уточнил, куда именно "забрали" Статкевича.