"Всі площі ранніх зернових засіяли": голова Кіровоградської ОВА розповів про посівну
Кіровоградські аграрії успішно проводять посівну кампанію, завершивши засівання всіх запланованих під ранні зернові культури площ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрія Райковича.
"Аграрії вже сіють соняшник. Для нас ці позиції важливі, бо це - експортні культури. Дякую усім селянам за звитяжну працю в умовах війни", - пише він.
Також обласний очільник розповів і про ситуацію з вимушеними переселенцями, наплив яких за останні дні помітно збільшився.
"Тільки за цю добу наші центри прийняли майже 2,5 тисячі. Понад 1600 діток", - повідомив Райкович.
За його інформацією, всього на території області залишилось 26,5 тисяч людей, а майже 23 тисячі із них звернулися за довідками.
"Із дуже доброго - народилося 11 дітей. 7 дівчаток і 4 хлопчики. Серед них є кияни і миколаївці. Але всі наші! Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі", - говорить він.
Нагадаємо, раніше міністр інфраструктури Олександр Кубраков повідомив, що держава зможе забезпечити аграріїв усім необхідним для проведення посівної кампанії.