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"Все площади ранних зерновых засеяли": глава Кировоградской ОВА рассказал о посевной

Новина українською →
Пятница 08 апреля 2022 13:59
"Все площади ранних зерновых засеяли": глава Кировоградской ОВА рассказал о посевной Фото: в Кировоградской области засеяли все площади ранних зерновых (УНИАН)
Автор: Артем Горовенко

Кировоградские аграрии успешно проводят посевную кампанию, завершив засевание всех запланированных под ранние зерновые культуры площадей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Кировоградской областной военной администрации Андрея Райковича.

"Аграрии уже сеют подсолнечник. Для нас эти позиции важны, потому что это - экспортные культуры. Спасибо всем крестьянам за победоносный труд в условиях войны", - пишет он.

Также областной глава рассказал и о ситуации с вынужденными переселенцами, наплыв которых за последние дни заметно увеличился.

"Только за эти сутки наши центры приняли почти 2,5 тысячи. Более 1600 детей", - сообщил Райкович.

По его информации, всего на территории области осталось 26,5 тысячи человек, а почти 23 тысячи из них обратились за справками.

"Из очень хорошего - родилось 11 детей. 7 девочек и 4 мальчика. Среди них есть киевляне и николаевцы. Но все наши! Спасибо нашим славным Вооруженным Силам Украины за то, что мы живы", - говорит он.

Напомним, ранее министр инфраструктуры Александр Кубраков сообщил, что государство сможет обеспечить аграриев всем необходимым для проведения посевной кампании.

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