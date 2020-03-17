Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх, - Венедиктова

Венедіктова Ірина заявила, що всі справи, які можна швидко і законно завершити, будуть завершені. Про це вона заявила під час виступу в Верховній раді перед голосуванням за своє призначення на посаду генерального прокурора, передає кореспондент РБК-Україна.

Венедиктова пообіцяла на посаді генерального прокурора не займатися торгівлею справами.

"Я обіцяю не продавати справи і не зливати їх", - заявила Венедиктова.

Нагадаємо, одним з питань позачергового засідання Верховної ради є призначення генерального прокурора. Президента Володимир Зеленський пропонує Раді призначити в. про. голови Державного бюро розслідувань Ірину Венедиктову генеральним прокурором.

Зазначимо, Ірина Венедиктова в серпні 2019 - грудні 2019-го очолювала Комітет Верховної ради з питань правової політики. 28 грудня стала в. о. голови ДБР.

РБК-Україна писало, що 6 березня виконуючим обов'язки генерального прокурора України офіційно був призначений Віктор Чумак. До відставки попереднього генпрокурора Руслана Рябошапки він був одним з його заступників.